Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz'u kutladı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yayımladığı mesajında, "15 Temmuz, şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biridir" dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünü hatırlatan Başkan Mehmet Çıkmaz, "Millet iradesine dayanmayan hiçbir gücün, kuvvetin başarılı olma şansı yoktur. 15 Temmuz'da da böyle oldu. Devletimizin silahlarını milletimize çeviren darbeciler, milletimizin kararlı duruşu ve kahramanlıkları sayesinde tarihin çöplüğüne atıldılar. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü her zaman şerefle yad edecek ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, mesajında şunları söyledi: "FETÖ Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişimi ülkemiz için en önemli dönüm noktalarından biridir. O karanlık gece yapılan ihanet ve büyük bir kahramanlık örneği ile karanlık geceyi aydınlığa çeviren milletimizin yazdığı bu destan hafızalarımızda taptaze durmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, darbe girişimini lanetliyor ve milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum." - GAZİANTEP