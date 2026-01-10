Haberler

HAK-İŞ İl Başkanı Aküzüm, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

HAK-İŞ İl Başkanı Aküzüm, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
Güncelleme:
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, basın emekçilerinin özverili çalışmalarını vurgulayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm,, tarafsız, ilkeli ve şeffaf haber anlayışıyla gece gündüz demeden hizmet veren bütün basın emekçilerinin gününü tebrik ettiğini söylerdi. Aküzüm, "Diyarbakır ilimizdeki gazetecilerimiz ve basın mensuplarımız başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda, savaşlarda ve afetlerde gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir özveri ile çalışan bütün basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

