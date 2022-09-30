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Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışması

Yerel Haberler

Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin merkez mahallelerinden olan Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürerek daha iyi bir hizmet yapmayı hedefliyor. Mehmet Akif Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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