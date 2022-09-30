Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışması Yerel Haberler Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin merkez mahallelerinden olan Mehmet Akif Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürerek daha iyi bir hizmet yapmayı hedefliyor. Mehmet Akif Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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