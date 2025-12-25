Mehmet Akif Ersoy vefatının 89'uncu yıldönümünde Rize'de anıldı

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89'uncu yıldönümünde Rize'de düzenlenen törenle anıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy için '20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' kapsamında tören düzenlendi. Törene; Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Pazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda 'Asım'ın Nesli' temalı video gösterimi sunuldu. Ardından öğrenciler, 'Marşa İthafen Şehidin Nidası' adlı ortaoyunu sahnelendi. Ney dinletisi eşliğinde 'Safahat Canlanıyor' temalı gölge oyunu izleyicilerle buluştuğu program Mehmet Akif Ersoy'un hayat yolculuğunu anlatan 'Kum Tanelerinde Bir Ömür' adlı sunumun ardından sonra erdi.

'MİLLETİN RUHUNU YAZAN BÜYÜK ŞAİR'

Öğretmenlerden Mahmut Demir, Mehmet Akif Ersoy'un vatan, millet ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleye vurgulayarak, "Milletimizin kaderine yön veren bir kalbin sesini, bir vicdanın yankısını, bir şiirin değil bir milletin ruhunu yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için toplandık. O ki, kelimeleri sıradan dizelerden değil ateşten yılların içinden çekip çıkaran bir yürek sahibiydi. İstiklal Marşı, sadece bir marş değil, bir milletin ayağa kalkışı, bir yürek sarsıntısı bir diriliş destanıydı" diye konuştu.