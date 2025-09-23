Haberler

Mehmet Akalın'dan Sert Açıklamalar: Öcalan'ın Bildirileri Meclis'te Okunuyor

Güncelleme:
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, DEM Parti'nin özgürlük taleplerini eleştirerek, Meclis'te Öcalan'ın bildirilerinin okunmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe gitmesi gerektiğini vurguladı.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Dem Parti dediğiniz parti 'Ben özgürlük istiyorum, ben orada devlet kuracağım' diyor. Bunun farkında mıyız biz? Öcalan'ın bildirileri okunuyor Meclis'te. ve siyasi partiler alkışlıyor, biz bunun karşısında olacağız, kusura bakmasınlar" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi de olan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akalın, şunları kaydetti:

"Bu süreç başladığından beri Avrupa'daki Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı parlamenterler hepsi göbek atıyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Çok güzel bir yolda Türkiye gidiyor' diyorlar. Sizce doğru yolda mı gidiyor? Soruyorum. Bakın bu parlamenterlerin hepsiyle tek tek konuştum. Hepsi hemfikir olmuş, hep bir ağızdan diyorlar ki 'O kadar güzel bir süreç yönetiyorsunuz ki. Türkiye iyi yere gidiyor.' Neyin iyi yerine gidiyor. DEM Parti dediğiniz parti 'Ben özgürlük istiyorum, ben orada devlet kuracağım' diyor. Bunun farkında mıyız biz? Öcalan'ın bildirileri okunuyor Meclis'te. ve siyasi partiler alkışlıyor, biz bunun karşısında olacağız, kusura bakmasınlar. Tek kişi bile kalsak ben bunları söylemeye devam edeceğim. ve biz bunun karşısında olacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
