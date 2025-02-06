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Medine Ocak, Yüzme ile Hayata Tutundu

Medine Ocak, Yüzme ile Hayata Tutundu
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6 Şubat depremlerinde evinin enkazında kalan ve iki ayağı ampute edilen 11 yaşındaki Medine Ocak, yüzme sporu ile yeniden hayata bağlandı. Yüzme antrenörü ve ailesinin desteğiyle özgüven kazanan Medine, milli takım hayalleri kuruyor.

6 Şubat depremlerinde kaldığı enkazından altından kurtarılan ve iki ayağı da diz kapağının altından ampute edilen Medine Ocak, yüzme sporu ile yaşama tutundu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği depremlerde Kahramanmaraş'taki evlerinin enkazının altında kalan ve 13 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Medine Ocak'ın iki ayağı diz kapağının altından ampute edildi. Ardından ailesiyle beraber Kayseri'ye yerleşen Medine, depreminde etkisi ile içine kapandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın talimatı ile yüzme ile tanıştırılan Ocak, kendini geliştirdi. Zamanla sosyalleşen genç kızın hayali milli takıma seçilmek. Hikayesini anlatan Medine Ocak, "1 yıldır burada yüzüyorum. Bu halimden utanmıyorum. Yüzmek güzel bir şey. Kendimi de geliştirdim. Milli sporcu olmak istiyorum. Madalya kazanmak istiyorum. Arkadaşlarıma da yüzmelerini tavsiye ediyorum. İlk başladığımda utanıyordum ama şimdi utanmıyorum" dedi. Yüzme Antrenörü Regaip Eroğlu da, "Medine bize müdürüm Ali İhsan Kabakcı'nın talimatı ile geldi. İlk geldiğinde içine kapanık birisiydi. Hep beraber asrın felaketini yaşadık ve içimizde üzüntüler var. Medine'yi de çok derinden sarstı. Medine'ye yüzmeye başladıktan sonra özgüven geldi, sosyalleşti ve konuşmaya başladı. Şu anda da hem yüzmesi hem kendisi çok iyi durumda. Daha da iyi olacak. İlk amacımız Medine'yi milli takıma kazandırmak. Sonrasında ise Avrupa ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. Onun da azmi ve disiplinli çalışması ile bunun üstesinden geleceğiz. Ampute olan gençlerimize ilk önerimiz hangi branşta olursa olsun mutlaka sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Spor sosyalleştiriyor ve kendilerini geliştiriyor. Biz her zaman buradayız ve bekliyoruz. Medine de burada yüzerek, spor yaparak asrın felaketinin üzerini örtüyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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