Medine'de Mescid-i Nebevi'ye Ziyaretçi Akını
Suudi Arabistan'ın Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi, binlerce Müslüman tarafından ziyaret edildi. Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu camide, insanlar ibadet ederek dua etti. Yarıyıl tatilini fırsat bilen Türkler de umre ziyareti gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde binlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadet etti.
Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Medine'ye hicretinin ardından yaptırdığı Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce kişi, 41 kapısı, 2 bin 540 penceresi ve 10 bin 520 kolonun bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadette bulundu, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinde dua etti.
Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda Türk'ün de umre ziyareti yaptığı görüldü. - MEDİNE