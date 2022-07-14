- Medine'de hacılar hurmayı dalından topluyor

MEDİNE - Hac ibadeti için Medine-i Münevvere'de bulunan hacılar, hurma hasadı dönemine denk gelmeleri vesilesi ile hurmaları dalından topluyor.

Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıları Medine-i Münevvere'de ziyaretlerini sürdürüyor. İbadetleri sırasında hurma hasadına denk gelen hacılar, müsait zamanlarında yakınlarda bulunan hurma bahçelerine giderek taze hurmaları dalından toplama fırsatı buldu. Hac ibadetini yerine getiren Türk hacılar dalından topladıkları hurmaları hediye olarak Türkiye'deki yakınlarına getiriyor. Kilolarca hurma alan Türk hacılar, kargolarla hurmaları Türkiye'ye gönderiyor.

En fazla, Peygamber Efendimizin de hurması olarak bilinen Acve hurması tercih edilirken kilosu 10 ila 45 Riyal'den satışa sunuluyor. Ecve hurmasının ardından en fazla Mebrum ve Sukkai hurması 15-20 riyal arasında satılıyor.

Medine'de en az 30 yıldır fazla hurma ticareti yapan Süleyman Uzunoğlu, "Burası Osmanlı Hurma Bahçesi, 5-10 gün oldu, taze hurmalar başladı. Peygamber Hurması çıkmaya başladı. Hacılarımızın bazıları taze hurma almış olacak, Umre'ye gelenlerin de tamamı taze hurma almış olacak" dedi. Uzunoğlu, Ağustos'un 15'inde umre turlarının başlayacağını dile getirerek, "Türk halkı umre yapmayı seviyor. Mekke, Medine'yi seviyor. Yoğunluk olacak diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.