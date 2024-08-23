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Medikal Terapist Yasin Şanal Uluslararası Yarışmalarda Başarı Kazandı

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Karaman'da memur olarak çalıştığı işinden ayrılan 28 yaşındaki Medikal Terapist Yasin Şanal, uluslararası yarışmalara katılarak büyük başarılara imza attı. İran'da Welness dalında ikincilik, Bosna Hersek'te ise Şampiyonlar Şampiyonluğu ödüllerini kazanan Şanal, Türkiye'de masaj ve terapi alanında bir üniversite kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman'da memur olarak çalıştığı işinden ayrılan 28 yaşındaki Medikal Terapist Yasin Şanal, uluslararası yarışmalara katılarak büyük başarılara imza attı. İran'da Welness dalında ikincilik, Bosna Hersek'te ise Şampiyonlar Şampiyonluğu ödüllerini kazanan Şanal, Türkiye'de masaj ve terapi alanında bir üniversite kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Sağlık alanında 8 yıl çalıştım"

Medikal Terapist Yasin Şanal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümünü 2016 senesinde dereceyle bitirdiğini anlatarak, "Daha sonra Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda sağlık alanında çalışmaya başladım ve yaklaşık 8 yıl kadar çalışma deneyimim oldu. Antrenörlük, yüzme, dövüş sanatları, okçuluk, Kızılay spor liderliği gibi alanlarda faaliyetlerde bulundum. Kendimi geliştirmek için insan sağlığı, kas anatomisi, masaj terapisi, fizyoterapi gibi alanlarda uluslararası belgeler almaya çalıştım. İran'da 2024 yılının Şubat ayında düzenlenen yarışmada Welness dalında ikinciliği yakaladım ve Haziran ayında Bosna Hersek Sarajevo kentinde Şampiyonlar Şampiyonluğu ödülü almaya hak kazandım" dedi.

"Türk'ün gücünü gösterdim"

Şampiyonlar şampiyonluğu sürecini anlatan Şanal, "WMF Dünya Masaj Federasyonu açık turnuvasında ortalama 8-10 ülkenin katılım sağladığı yarışmada önce bir alanda şampiyon oluyorsunuz. Eğer yarışmada başarılı olabilirseniz tüm dalların şampiyonları ile karşılaşıp onları elediğinizde Overal dediğimiz şampiyonlar şampiyonluğu yolculuğunuz başlamış oluyor. Hamdolsun, ülkeme madalyayı ve kupayı getirdiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Tüm zorluklara rağmen bunu başarabilmek çok gurur verici, bu yüzden bu ödül Türk milletine armağan olsun. Türk milletini temsil edeceğim için çok çalıştım. Orada Türk milletinin gücünü içimde hissettim ve başardım. Ben orada iki defa Türk bayrağını açtığım ve iki defa İstiklal Marşı okuttuğum için çok mutluyum. Orada Türk'ün gücünü gösterdim" diye konuştu.

"Amacım Türkiye'de bu alanın üniversitesini kurmak"

Türkiye'de bu alanda eğitim vermek istediğini söyleyen Yasin Şanal, "Neden Tayland denilince akla masaj, terapi geliyor da neden Türkiye denilince gelmesin? Neden terapistlerimiz dünya çapında olmuyor? Neden insanlarımız Tayland'a masaj ya da terapi yaptırmaya gidiyor? Ülkemizde neden bunlar olmuyor? Olabilir, ülkemizde bununla ilgili bir okul açılabilir. Amacım Türkiye'de bu alanın üniversitesini kurmak ve bu alanda gönüllü olarak eğitim vermek. Alternatif tıbbı kesinlikle küçümsemeyin. İnsanlarımıza bu alanda yardım etmek istiyorum. İyi terapistler yetişirse hastalık süreci bu kadar uzun sürmez" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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