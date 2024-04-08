Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Kubba, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP