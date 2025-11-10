Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Atatürk’e Saygı Töreni

Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde düzenlediği törenle saygı ve minnetle andık. Tören öncesinde açılan anı defterine, hastane çalışanları ve misafirler Atatürk'e dair duygu ve düşüncelerini yazdılar.

Atatürk'ün, Türk milletine kazandırdığı Cumhuriyet değerlerinin altı çizildi ve bu değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Saat 09: 05'te, hastane çalışanları ve ziyaretçileri, Ulu Önder'e ve Cumhuriyet'in kurulumundaki eşsiz liderliğine olan saygılarını simgeleyen bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de örnek olmaya devam ediyor. Bu özel günde, hastane yönetimi, çalışanları ve hastaları, Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" anlayışını hatırlayarak, onun mirasına olan bağlılıklarını yinelediler.

Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya ve onun gösterdiği hedeflere doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. - GAZİANTEP