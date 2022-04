'Medeniyetin Dehası Mimarsinan' Kompozisyon Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği, Kayseri'nin bağrından çıkıp, tüm dünyaya örnek olan Mimar Sinan'ı anlatacak "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" adlı kompozisyon yarışmasının kazananları belli oldu. 218 gencin katıldığı yarışmada lise ve üniversite kategorisinde jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap eden mesleki ve sanat kurslarının yanı sıra eğitim, kültür ve sanata verdiği destekle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. KAYMEK, sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları, öğrencilere yönelik akademik ders takviyeleri, sergiler, workshoplar ve seminerleri ile binlerce insana dokunurken, ayrıca gençlere yönelik düzenlediği ödüllü yarışmalarla milli ve manevi değerlerimizi yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına çalışmalarını sürdürüyor. Kültürel değerleri ön plana çıkaran KAYMEK, kadim kentin bir evladı olan ve medeniyetin inşasına büyük katkılar sunan Mimar Sinan anısına "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" Kompozisyon Yarışması düzenledi. Başvuruları 15 Şubat 2022 başlayıp 20 Mart 2022 tarihinde sona eren ödüllü kompozisyon yarışmasına ikamet adresi Kayseri olan veya kentte eğitim öğretim gören 26 yaşından küçük lise ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Kayseri'nin bir değeri ve medeniyetin dehası olan Mimar Sinan'ın eserleri, düşünce dünyası, insanlığa ve medeniyete bıraktığı maddi ve manevi miras gibi konularda yazılmış olan kompozisyonlar lise ve üniversite olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirildi.

Yarışma jürisi, 218 katılımcının kompozisyonlarını değerlendirerek, 'lise' ve 'üniversite' kategorilerinde ilk 3'e girenleri belirledi. Jüri inceleme ve değerlendirme neticesinde, 'lise' kategorisinde birincilik Abdulkadir Arslan'ın olurken, ikinci Reyyan Ünsal, üçüncü ise Fuat Ağca oldu. 'Üniversite' kategorisinde ise Oruç İsmet Mızrak birinci olurken, İmran Kösek ikinciliği, Selvi Demirkesen de üçüncülüğü elde etti. Her iki kategoride de birincilere 10 inc tablet, ikincilere 7 inc tablet, üçüncülere ise akıllı saat verilecek.

Ödül töreni, daha sonra www.kayseri.bel.tr, www.kaymek.com.tr, www.kaymekyarisma.com adreslerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KAYMEK A.Ş.'nin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel