Meclisten halk ekmek satış protokolü için yetki çıktı Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının ilki meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının ilki meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye Halk Ekmek satışı için protokol yetkisi verildi. Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının birincisi 11 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumunda ücretsiz seyahat hakkı konusu karara bağlanırken, belediye içi müdür kadrolarına yapılan atamalar hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Meclis 11 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından sona ererken, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 19.00 da ikinci oturum için yeniden bir araya gelecek. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Faruk Özlü Halk Ekmek Düzce Yerel Haberler

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