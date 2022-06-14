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Meclis üyelerinden koleksiyonluk hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meclis üyelerinden koleksiyonluk hediye

AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyeleri Selim Kaplan ve Bilal Yurttaş, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, Avrupa Merkez Bankası tarafından basılan 0 Euro Bozkurt serisi hatıra ve koleksiyon parasını hediye etti.

AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyeleri Selim Kaplan ve Bilal Yurttaş, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, Avrupa Merkez Bankası tarafından basılan 0 Euro Bozkurt serisi hatıra ve koleksiyon parasını hediye etti.

AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyeleri Selim Kaplan ve Bilal Yurttaş, Avrupa Merkez Bankası onayı ile orijinal Euro kağıdı üzerine basılan 0 Euro hatıra ve koleksiyon parası Bozkurt serisini, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a hediye etti. Hediye için belediye meclis üyeleri Yurttaş ve Kaplan'a teşekkür eden Başkan Işık, "Bu anlamlı hediye olan özel basım hatıra ve koleksiyon para için meclis üyelerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Bozkurt Kütahya Yerel Haberler

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