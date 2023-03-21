Meclis Başkanı Şentop, Yılmaz'ın annesinin taziyesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vefat eden annesinin taziyesine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vefat eden annesinin taziyesine katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vefat eden annesi Saadet Yılmaz, Bingöl'deki asri mezarlığa defin edildi. Defin işlemlerinin ardından Yılmaz'ın annesi için merkez Said Nursi Camisi'nde taziye kuruldu. Camide kurulan taziyeye; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, vali yardımcısı, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL