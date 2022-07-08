Meclis 19 gündem maddesini görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis 19 gündem maddesini görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Meclis 19 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları ikinci birleşiminin ardından sona erdi.

Düzce Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları ikinci birleşiminin ardından sona erdi. Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da encümen ve komisyonlara havale edilen 19 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da bir önceki meclis toplantı tutanak özeti oy çokluğu ile kabul edilerek komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminde Norm Kadro Uygulamasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü kadrosu maddesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Hukuk Komisyonuna havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği maddesi ile Usul ve Esaslar başlığı altında Atık Toplayıcıları ile ilgili usul ve esaslar maddesi oy birliği ile meclisten geçti.

Küçük Mehmetler ile Turaplar Köylerinin belirli bölümlerini kapsayan 33 hektarlık alanın Mücavir Alana dönüştürülmesi talebinin görüşüldüğü madde, AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Ergin Çelikağ'ın meclis üyelerine yaptığı detaylı açıklamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Temmuz ayı meclis ikinci toplantısı imar komisyonuna havale edilen diğer kalan gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title