MEB AKUB Muğla Ekibi Afet Müdahale Akreditasyonunu Başarıyla Tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Muğla ekibi, AFAD koordinasyonunda düzenlenen Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma tatbikatını başarı ile tamamlayarak akredite edildi. Bu başarı, ekibin afet durumunda etkili bir şekilde görev alabilme yeteneğini artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Muğla ekibi son dönemde gerçekleştirilen ve AFAD koordinasyonunda yürütülen Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma alanındaki akreditasyon sınav tatbikatını başarıyla tamamladı.

AFAD'ın belirlediği kriterler doğrultusunda düzenlenen tatbikatta ekipler, senaryo gereği oluşturulan enkaz alanında arama, kurtarma, ilk yardım ve tahliye çalışmalarını uluslararası standartlara uygun biçimde gerçekleştirdi. Enkaz altındakilerin tespit edilmesi, kurtarma tekniklerinin uygulanması ve güvenli tahliye aşamaları başarıyla tamamlanarak, ekibin afet anında müdahale yeterliliği test edildi. Tatbikatı başarıyla geçen MEB AKUB Muğla ekibi, bu sonuçla afetlerde görev alabilecek düzeyde akredite edildi. Öğretmen ve MEB personellerinden oluşan gönüllü ekip, hem teknik donanımı hem de koordinasyon becerisiyle dikkat çekti. Akreditasyonun tamamlanmasıyla birlikte MEB AKUB Muğla ekibinin afet durumlarında daha etkin ve organize şekilde görev almasının önü açılırken, kentin afet hazırlık kapasitesine de önemli katkı sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
