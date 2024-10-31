McDonald's Hamburgerlerinde E.coli Bakterisi Tespit Edildi: Hasta Sayısı 90'a Yükseldi

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısı 90'a yükseldi. Yapılan incelemelere göre bakteriye hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olabileceği belirtildi.

ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço artıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 13 eyalette McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı 15 yeni vakaya rastlandığı, toplam vaka sayısının 90'a yükseldiği bildirildi. 5 kişinin daha hastanelik olduğu, hastaneye kaldırılanların sayısının ise 27'ye ulaştığı aktarıldı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) 23 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı. Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlanmıştı.

Hastalığa neden olabiliyor

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin "Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)" gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor. - WASHINGTON