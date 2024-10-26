Üye Girişi
Haberler

McDonald's Hamburgerlerinde E.coli Bakterisi Skandalı: 75 Hasta

McDonald's Hamburgerlerinde E.coli Bakterisi Skandalı: 75 Hasta
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerinde tespit edilen E.coli nedeniyle hastalanan kişi sayısı 75'e yükseldi. Vakalara 13 eyalette rastlandığı bildirildi.

ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısı 75'e yükseldi.

ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço arıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldiği, 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı ifade edildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

Hastalığa neden olabiliyor

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin "Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)" gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

washington 3-sayfa Sağlık Yerel

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.