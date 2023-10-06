MBA Okulları öğrencilerinden 'Bir Kapta Sevgi Paylaş' kampanyası

MBA Okulları öğrencileri, "Daha İyi Bir Dünya İçin" mottosuyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde "Bir Kapta Sevgi Paylaş" kampanyası düzenleyerek barınakta yaşayan hayvanlar için mama bağışı kampanyası başlattı.

MBA Okulları öğrencileri, "Daha İyi Bir Dünya İçin" mottosuyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde "Bir Kapta Sevgi Paylaş" kampanyası düzenleyerek barınakta yaşayan hayvanlar için mama bağışı kampanyası başlattı.

MBA Okulları, Yenilikçi Eğitim Ekosisteminin eğitim değerlerinde yer alan Sürdürülebilirlik, İnsani Tutum ve Kapsayıcılık değerleriyle "Bir Kapta Sevgi Paylaş" mama bağışı kampanyasını düzenledi. Öğrencilerin ve öğrenci senatosu üyelerinin topladıkları mamalar hayvan barınaklarına teslim edildi. Böylece öğrenciler kampanya çerçevesinde hem hayvanların yaşamına katkı sağlayan bir çalışmaya imza attı hem de ekosistemdeki canlıların sorumluluğunu alarak sorumluluk bilincinin önemine dair farkındalık kazanmış oldu. - İSTANBUL