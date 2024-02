Mazota gelen zammın ardından Osmaniye'de tepkiler artıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Çiftçi Faruk Gürkan "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan, 44 liradan mazot al... Vereyim tarlayı kendiler işlesinler bu şekilde" dedi.

Mazota gelen zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de vatandaşlar tepki gösterdi.

GABARDA ÇIKAN MAZOT NEREDE?

Servisçilik yapan bir vatandaş şunları söyledi:

"Kontak kapattık artık. 31 Mart'tan sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Emekliyiz biz. Mazot da alamıyoruz. Artık arabayı satacağız her halde öyle gösteriyor. Terkedeceğim bütün işi terkedeceğim, kurtarmıyor. Her gün mazota zam olur mu? İnsafsız bunlar ya. Bize senede 6 ayda bir zam veriyorlar 6 ayda bir zam gelsin. Gabar'da çıkan mazot nerde?"

Başka bir vatandaş ise "Zam bizi çok etkiliyor. Her gün zam, her gün zam, her zaman... Nereye gideceğini bilemez olduk. Çiftçiyiz, biz her şeyden zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

ÇİFTÇİYİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Çiftçi Faruk Gürkan, "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan, 44 liradan mazot al... Hele bunları borca aldığın zaman zaten bitmişin. Gelsinler kendilere vereyim tarlayı kendiler işlesinler bu şekilde. Böyle bir şey olmaz ya. Ben bundan 2- 3 sene önce sattığım şeyi şimdi aynı fiyata satıyorum mısırı. Böyle bir şey olur mu? Gübre olmuş biri 14,5 lira ( kilosu), biri 12 lira. Böyle bir şey olmaz. Yarın bir gün yine zam gelecek. Ne yapacak bu çiftçi? Çocuğunu mu okutacak, kendini mi geçindirecek?" diye konuştu..