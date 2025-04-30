Mazgala Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına saldı.
Mazgala sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
ÇANKIRI - Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, doğal yaşam ortamına salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel