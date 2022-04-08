Maytalman: "Şehitlik makamı, makamların en yücesi" - Haberler

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Maytalman: "Şehitlik makamı, makamların en yücesi"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maytalman: 'Şehitlik makamı, makamların en yücesi'

Terme Kaymakamlığı ev sahipliğinde şehit ve gaziler onuruna geleneksel iftar programı düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı ev sahipliğinde şehit ve gaziler onuruna geleneksel iftar programı düzenlendi.

Terme Kaymakamlığı tarafından şehit ve gaziler onuruna şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını kapsayarak geleneksel olarak düzenlenen iftar daveti yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yılmaz ve PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Her yıl Ramazan ayında şehit ve gazi ailelerine yönelik geleneksel olarak düzenlenen iftar programına bu yıl da katılım yoğun oldu. Terme Kaymakamlığı, şehit ailelerini, gazileri ve yakınlarını iftar programında bir araya getirdi. Şehit yakını ve gaziler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı.

"Şehitlik makamı, makamların en yücesi"

İftar programında konuşan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, "Şehitlik makamı, makamların en yücesidir. Bu değerlere layıkıyla sahip çıkıyor ve yaşatıyoruz. Bu güzel günde bir kez daha bir araya gelmenin sevinci içerisinde bu kutsal topraklar için kanını dökmüş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhatler diliyorum" dedi.

Program, yemek sonrası Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün dualarıyla son buldu. Protokol üyeleri program sonunda şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarını kapıda uğurladı. - SAMSUN

Maytalman: Şehitlik makamı, makamların en yücesi

Maytalman: Şehitlik makamı, makamların en yücesi

Maytalman: Şehitlik makamı, makamların en yücesi

Maytalman: Şehitlik makamı, makamların en yücesi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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