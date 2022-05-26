Mayıs çiçekleri görsel sunuyor - Haberler

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Mayıs çiçekleri görsel sunuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mayıs çiçekleri görsel sunuyor

Erzurum'un Aşkale ilçesi Hatuncuk Köyü mevkiinde mayıs çiçekleri görsel sunum yapıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Hatuncuk Köyü mevkiinde mayıs çiçekleri görsel sunum yapıyor.

Uzun ve yoğun geçen kış aylarının ardından baharın iyice hissedildiği günlerde Hatuncuk köyüne ait olan sınarlar içerisinde bulunan çayırlık alanlarda mayıs çiçekleri görüntüleri ile mest ediyor.

İlçeden yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan köydeki çayırlık alanlarda her yıl bu zamanlarda açan Mayıs Çiçekleri doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, Mayıs, Yerel, Haberler

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