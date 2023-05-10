Mayıs ayında 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yüksek rakımlı yollarda 5 metreyi bulan karın temizlenmesi devam ediyor.

Mayıs ayında 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yüksek rakımlı yollarda 5 metreyi bulan karın temizlenmesi devam ediyor.

Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda iş makinesinin boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, iş makinesiyle açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor. İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, birçok bölgede karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.