Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele - Haberler

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Mayıs ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde mücadele

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinin arasında bulunan yüksek kesimdeki köy yollunda 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırdı.

Ülkenin birçok yerinde hava sıcaklığı normalin üstünde seyrederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kıştan kalma günler yaşanıyor. Yüksekova ile Şemdinli arasındaki yüksek kesimlerindeki köy yolunda kış aylarında yağan yoğun kar ve Mayıs ayına rağmen yüksekliği iş makinesinin boyunu buluyor. Yolun açılması için Karayolları Yüksekova 117. Şubesine bağlı ekipleri çalışma başlatarak, 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.