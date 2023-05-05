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Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Yerel Haberler

Gölpazarı Belediyesince Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediyesince Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının gidişatı hakkında değerlendirilme yapılarak ilçede yapılan beş yıldızlı otelin açılış tarihine karar verildi.

Belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Suer, "Mayıs ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirmek için buradayız. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbim alacağımız kararları hayırlı eylesin. Bizleri milletimize ve devletimize daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayri Suer Gölpazarı Yerel Haberler

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