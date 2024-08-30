Üye Girişi
Haberler

Jandarma Komandoları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gösteri Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Komandolar gösteri yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Komandolar gösteri yaptı. Komandoların gösterisi, izleyenlerden tam not aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Vali Yılmaz Şimşek ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, askeri araçla halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösteri yaptı. Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri sonrası Komando Andı okuyan jandarmalar, izleyicilerden alkış aldı. Program, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Komando sivas Yerel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı?
title