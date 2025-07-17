Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında dördüncü duruşma

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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Cinayet davasında sanıklar hakkında 24'er yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 24'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesine, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve avukatları katıldı. 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, eski manken-oyuncu Tuğba Özay ile çok sayıda vatandaş Minguzzi ailesine destek olmak için adliyeye geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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