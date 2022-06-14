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Matematik ve Bilim Parkı Efelerli öğrencilerden ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Murat Uçkaç - Yerel
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Matematik ve Bilim Parkı Efelerli öğrencilerden ilgi görüyor Çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Matematik ve Bilim Parkı Efelerli öğrencilerden ilgi görüyor

AYDIN - Çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediyesi'nin Kemer Mahallesi'nde hizmete açtığı, Efeler'de ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, okul gruplarını konuk etmeye devam ediyor. Son olarak Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine ev sahipliği yapan park, öğrencilerin matematik derslerine alternatif katkı sunuyor. Matematik, bilim ve eğlenceyi buluşturan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrenciler, okulda öğrendiklerini parkta pekiştirme imkanı buluyor. Güzel bir gelecek ve dünyanın daha yaşanılabilir olması için eğitimle aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmenin önemini her fırsatta vurgulayan Başkan Mehmet Fatih Atay, başta öğrenciler olmak üzere bütün Efeler halkını Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı görmeye davet ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Yerel

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