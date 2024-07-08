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Matematik Öğretmeni Lavanta Yetiştirerek Çiftçiliğe Adım Attı

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Düzce'de pandemi döneminde eşinin köyüne yerleşen matematik öğretmeni Esra Eser, yetiştirdiği lavantalarla çiftçiliğe adım attı. Ayrıca lavantadan aromatik ürünler üreten Esra Eser, köy kadınlarına öncülük ederek tarımsal kalkınma kooperatifini de hayata geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de pandemi döneminde eşinin köyüne yerleşen matematik öğretmeni Esra Eser, yetiştirdiği lavantalarla çiftçiliğe adım attı. Ayrıca lavantadan aromatik ürünler üreten Esra Eser, köy kadınlarına öncülük ederek tarımsal kalkınma kooperatifini de hayata geçirdi.

Düzce'de, korona virüs döneminde eşinin Düzce merkeze bağlı Konaklı köyüne yerleşen matematik öğretmeni Esra Eser, burada köy hayatına adapte olmak için yetiştirebileceği bitki arayışına girdi. Uzun arayışlar sonrasında ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da yardımlarıyla lavanta yetiştirmeye karar veren Eser, kayınvalidesine ait evin yanındaki araziye Düzce'de ilk defa lavanta ekti. Lavantaların kokusu ve görüntüsüyle bir anda ilgi odağı olan Esra Eser, yetiştirdiği lavantalardan aromatik ürünler yapmaya başladı. Lavanta sabunundan kremlerine, oda spreylerinden balına kadar birçok ürün üreten Eser, bunları da internet üzerinden pazarlamaya başladı.

Kadın kooperatifine öncülük etti

Esra Eser, ayrıca Konaklı köyünde yaşayan ancak çiftçilik yapmayan kadınları da harekete geçirerek Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'un da teşvikiyle köydeki kadınlarla birlikte tarımsal bitkiler yetiştiren Esra Eser, bu ürünleri de yine katma değeri yüksek ürünler haline getirerek pazarlamaya başladı.

"Severek yapınca her şey kolay oluyor"

Köy hayatını ve lavanta bahçesini anlatan Esra Eser, "Matematik öğretmeniydim, şu an çiftçilik yapıyorum. Korona virüs dönemiydi. Eşim ile birlikte şehirde yaşıyorduk. Köye geldik. Bir şeyler ekip biçmek istiyorduk. Bu süreçte lavanta fikri çok güzel geldi. Düzce'de lavantayı ilk defa denedik. Çok da güzel oldu. Düzce'de yetişmeyen bir şey yok ama lavanta da çok güzel oldu. Bunun üzerine devam ettik. Şehir hayatından köy hayatına geçişte severek yaptıktan sonra zor bir şey yok. Merakım vardı. Çok da severek yapıyorum. Tabii bu noktada destek verenlerimiz de, eğitim verenlerimiz de çok oldu. Tarım ve Orman İl Müdürümüz Esra Uzun ziraat mühendisleriyle her konuda arkamızda oldu. Bu nedenle çok da işin zorluğunu yaşamadım açıkçası. Bizim lavantalarımız sağlık ve gıda sektöründe kullanılan lavanta türü. Yağından ve suyundan yan ürünler yapıyoruz. Sabun, krem vesaire gibi" dedi.

Şehir hayatından kaçarak yerleştiği köyde hem kendi hayatını hem de köydeki kadınların hayatına dokunan Esra Eser'in lavanta tarlası ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, lavanta tarlasını ziyaret ederek, lavantaların arasında bol bol fotoğraf çektiriyorlar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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