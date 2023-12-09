MASKİ, Salihli'de su kesintisi yaşanmasını önledi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezine içme suyu temin eden bağcılar terfi merkezinde meydana gelen arıza Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince giderilerek vatandaşların su kesintisi yaşamamasının önüne geçti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Bu doğrultuda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Salihli ilçe merkezine içme suyu temin eden bağcılar terfi merkezinde meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi. Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi.

"Ekipler gece gündüz görev başında"

Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, "Vatandaşlarımıza kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına çalışmalarımızı gece gündüz sürüyoruz. Oluşabilecek arızalara hızlı ve yerinde müdahale için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hedefimiz meydana gelebilecek arızaları vatandaşlarımıza yansıtmadan ve mağdur etmeden gidermek" dedi. - MANİSA