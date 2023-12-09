Üye Girişi
Haberler

MASKİ, Salihli'de su kesintisi yaşanmasını önledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezinde meydana gelen arızayı hızlı bir şekilde gidererek vatandaşların su kesintisi yaşamamasını sağladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezine içme suyu temin eden bağcılar terfi merkezinde meydana gelen arıza Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince giderilerek vatandaşların su kesintisi yaşamamasının önüne geçti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Bu doğrultuda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Salihli ilçe merkezine içme suyu temin eden bağcılar terfi merkezinde meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi. Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi.

"Ekipler gece gündüz görev başında"

Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, "Vatandaşlarımıza kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına çalışmalarımızı gece gündüz sürüyoruz. Oluşabilecek arızalara hızlı ve yerinde müdahale için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hedefimiz meydana gelebilecek arızaları vatandaşlarımıza yansıtmadan ve mağdur etmeden gidermek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title