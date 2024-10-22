Üye Girişi
Haberler

MASKİ Genel Müdürü Postacı, Mahalle Muhtarları ile Toplantı Düzenledi

MASKİ Genel Müdürü Postacı, Mahalle Muhtarları ile Toplantı Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek altyapı ihtiyaçlarını ve önerileri dinledi. Mahalle muhtarları, su ve kanalizasyon konularındaki hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyen Postacı, ilçenin altyapıya yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşanan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Danışman Uğur Doğan, MASKİ daire başkanları, şube müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle muhtarları yer aldı. Postacı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi, Şehzadeler ilçesinin altyapı konusundaki eksikliklerini karşılamak ve dirençli bir hale getirmek için ilgili birimlerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Genel Müdür Postacı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Manisa merkez ve ilçelerimizde görev yapan tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız çalışmalar ile yaşanan sorunları çözme gayreti içerisindeyiz. Sorunların tespiti kapsamında sahada incelemelerimizi gerçekleştiriyor ve yapılması gerekenleri analiz ederek hemen harekete geçiyoruz. Şehzadeler ilçemizden mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlerimiz canla başla çalışıyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen, gözümüz kulağımız olan muhtarlarımızla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde Şehzadeler ilçemizin altyapı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, daha yaşanılabilir ve altyapısı daha dirençli bir Şehzadeler ilçesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hakkı Başaral: "MASKİ yönetimi bizleri dinliyor, umutluyuz"

Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Hakkı Başaral ise şunları söyledi: "Şehzadeler ilçemiz 67 mahalleden oluşuyor. Bizim için su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili konular en önemli hizmet başlıklarını oluşturuyor. Su olmadan, altyapı olmadan günlük hayatımızı idare edemeyiz. Doğal olarak yurttaşlarımızın da en önem verdiği konular bunlar oluyor. MASKİ'den alacak oldukları hizmetler vatandaş nezdinde çok önemli bir yere sahip. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini MASKİ'ye iletme anlamında köprü görevi görüyor. Sizlerin de sürekli sahada olduğunuzu, bire bir çözümlerin başında olduğunuzu duyuyoruz ve bu bizler için çok sevindirici. MASKİ yönetiminin bizleri ağırlayarak, tek tek tanışarak isteklerimizi dinlemiş olması karşısında çok mutlu olduk. Bu doğrultuda sorunlarımızın çözümü anlamında elinizden geleni yapacağınıza hiç şüphemiz yok. Değişimin Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyoruz, umutluyuz" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Şehzadeler Sağlık Güncel manisa Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.