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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'da Su Arızasını Giderdi

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezinde yaşanan su arızasının giderildiğini duyurdu. Arıza nedeniyle kısmi su kesintisi yaşanan mahallelerde tamir çalışmaları tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezi Seyitahmet Mahallesinde 600'lük ana içme suyu terfi hattında yaşanan arızanın giderildiğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 06.00 civarında yaşanan arızanın giderildiği belirtildi. MASKİ yetkilileri, terfi hattına su verilmesinin ardından aynı gün saat 20.00'de ana içme suyu terfi hattının farklı bir noktasında bir arıza daha yaşandığını ve ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden sabahın ilk saatlerine kadar arızaya müdahale ettiği açıklamasını yaptı. Yapılan çalışmanın ardından 6 Eylül 2024 saat 07.30 civarında depoya yeniden su verilmeye başlandığı ifade edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerinin nedenini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "5 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 06.00'da Seyitahmet mahallesinden geçen 600'lük ana içme suyu terfi hattında bir arıza meydana gelmiştir. Efendi, Ulucami, Seyitahmet, Kethüda, Reşatbey, Paşa, Ragıpbey, Cumhuriyet mahallelerinin tamamı ile Atatürk ve Şeyhisa mahallelerinde arıza nedeniyle kısmi olarak su kesintisi yaşanmıştır. Arızaya kısa sürede müdahale edilerek, tamir çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak, ana kolektör hattının eski olması ve günümüz şartlarına uygun olmayan yapısı nedeniyle hatta su verilmesinin ardından aynı gün saat 20.00'da hattın farklı bir noktasında bir arıza daha meydana gelmiştir. Mesai mefhumu gözetmeden arızaya müdahale eden ekiplerimiz, tamir çalışmalarını 6 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 07.30'da tamamlayarak, içme suyu deposuna kademeli olarak su vermeye başlamışlardır" ifadeleri kullanıldı.

MASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti: "Ekonomik ömrünü tamamlayan eski hatta oluşabilecek arızaları önlemek ve daha hızlı çözüm üretmek adına ekiplerimiz bölgede kontrollerini sürdürmektedir. Eski altyapıya çözüm üretecek projeler için idaremiz çalışmalarına devam etmektedir" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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