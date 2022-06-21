MASKİ'den Muradiye Muhasebe Sokak'ta altyapı hizmeti - Haberler

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MASKİ'den Muradiye Muhasebe Sokak'ta altyapı hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MASKİ'den Muradiye Muhasebe Sokak'ta altyapı hizmeti

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 200 metrelik kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllar kullanılacak altyapı sistemleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yunusemre ilçesine bağlı Muhasebe Sokak'ta 200 metre kanalizasyon hattı döşeme çalışması başlatıldı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hat çalışmasının tamamlanması ile daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim alanında mağduriyet yaşanmayacak.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Muhasebe Sokak eski bir sokağımız ama yeni yapılanmalar meydana geldi. Kanalizasyon hattı yoktu, MASKİ müdürlüğümüz sorunumuzu çözdü. Vatandaşımız fosseptik ile yaşıyordu, hat döşeme çalışmalarını gördükçe teşekkürlerini memnuniyetlerini bildirmeye başladı. Cengiz başkanımız her zamanki gibi yanımızda kendisine çok teşekkür ediyoruz sağ olsun" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yerel Haberler

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