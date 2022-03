Masada farkındalık buluşması

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ' 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' münasebetiyle Aziziye Gençlik Merkezi'nde Dowm Sendromlu çocuklar için Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aziziye Gençlik Merkezi'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Masa tenisi turnuvasında Down Sendromlu gençler kendi gününde masa tenisi oynamanın keyfini yaşadı. Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan, Vedat Küçükoğlu ile Masa Tenisi Hakemi Ebru Yurtoğlu Çağlayan nezaretinde masa tenisi oynayan Down Sendromlu çocuklara Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik de eşlik etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde aynı anda farkındalık oluşturmak için 'Down Sendnromu Farkındalık Günü Masa Tenisi Turnuvası ve Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği yapıldığını belirterek, "Bizde Erzurum GSİM olarak sadece bugüne özel değil yılın 12 ayı özel sporcularımızın yanı sıra Down Sendromlu çocuklarımıza basketbol, Voleybol, Futbol, yüzme, cimnastik ve masa tenisi gibi branşlarda spor yaptırıyoruz. Bakanlığımızın 'Mutlu Çarşamba' Projesi kapsamında her Çarşamba günü antrenörlerimiz nezaretinde özel sporcularımızla spor yaparak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik de, 21 Mart Dünya Down Sendromu ve Farkındalık gününde Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimiz birer engelliyiz. Son dönemlerde bu tür farkındalıklarla çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü bu anlamlı turnuvadan ötürü kutluyorum" dedi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü Masa Tenisi turnuvasına katılan çocuklara madalya ve hediye verildi. Etkinliğin sunuculuğunu ise Gençlik Merkezlerimizin 10 yılı aşkın gönüllü üyesi olan Down Sendromlu Serhat Yener yaptı.

GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı ile Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar ile Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler de etkinliğe katıldı. - ERZURUM