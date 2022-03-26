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Mart karı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mart karı şaşırttı

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran kar yağışı vatandaş ve sürücülere zor anlar yaşattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran kar yağışı vatandaş ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde ve ilçelerde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı etkili oldu. Yaya olarak ulaşım sağlayan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı. Kar yağışı, buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Nevşehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ oluşma riski, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KAYSERİ

Mart karı şaşırttı

Mart karı şaşırttı

Mart karı şaşırttı

Mart karı şaşırttı

Mart karı şaşırttı

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri, kar, Yerel, Haberler

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