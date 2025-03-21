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Mart Ayında Yağan Kar Çocukların Neşesi Oldu, Vatandaşın Çilesi

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Erzincan'da yoğun kar yağışı, çocuklar için keyif kaynağı olurken, vatandaşlar için zorluklar yarattı. Okulları tatil olan çocuklar kartopu oynarken, karla mücadele ekipleri yolları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Mart'ın ayında yağan kar çocuklara neşe, vatandaşa çile oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken, kar yağışı vatandaşa çile, kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu.

Okulları tatil edilen çocuklar bu sabah kartopu oynamak için uyandı. Çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Öte yandan yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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