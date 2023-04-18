Marmarisliler iftarda Atatürk Meydanı'nda buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi iftar yemeğini bu kez ilçe merkezinde Atatürk Meydanı'nda verdi.

Marmaris Belediyesinin kırsal mahallelerin ardından ilçe merkezinde Atatürk Meydanı'nda verdiği iftar davetine yaklaşık 1000 kişi katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay iftar saatinden önce gelerek Marmarisli ve Marmaris'te konaklayan depremzede vatandaşlar ile teker teker dolaşarak sohbet etti. Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından yapılan semazen gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Mübarek Kadir Gecesi hayrına da dualar okunan iftar yemeğinde Başkan Oktay'a 27.dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, Ali Zağlı, İlçe başkanı Zekican Balcı ve belediye çalışanları eşlik etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay " Bu mübarek ay ve gecede soframızı vatandaşlarımızla paylaşmaktan huzur ve mutluluk duydum, Allah daha nicelerini nasip eder inşallah " dedi. - MUĞLA