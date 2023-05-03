Marmarisli muharip gazilerden Vali Tavlı'ya ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Başkanı Azmi Özkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, "Eşsiz fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla övündüğümüz aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan cennet vatanımızı korumak, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmek, gelecek nesillere daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmak için, büyük ve güçlü Türkiye için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Özkan dernek faaliyetleri hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdiği ziyarette gaziler de askerlik hatıralarını anlattı. - MUĞLA