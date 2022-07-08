Marmaris Zabıtası, Bayram Öncesi Denetime Çıktı

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tatlı, şekerleme imalatı ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Marmaris Zabıtası, 'güvenli gıda, güvenli Marmaris' sloganıyla, bayram öncesinde Marmaris merkezde bulunan yedi işletmeyi denetledi.

Ekipler denetimlerde; fiyat tarifesi, hijyen kuralları, paketleme ve paketlerde son kullanma tarihi kontrolünün yanı sıra ruhsat ve vergi levhası ile ilgili kontroller de yaptı. Denetleme sonucunda bir işletmeye fiyat etiketlerinin konulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ANKA / Yerel