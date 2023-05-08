Marmaris yağlı güreşlere hazır

Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen Marmaris Yağlı Güreşleri yarın yapılacak.

Er meydanının ünlü isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı başta olmak üzere 30 başpehlivan ve 300'den fazla güreşçinin katılacağı Marmaris Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen güreşlere ev sahipliği yapacak olan İçmeler Gölenye Stadı'ndaki çalışmalar bitirilirken Marmaris'in başpehlivanı olacak güreşçinin altın kemeri de Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim edildi.

Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen 1. Marmaris Yağlı Güreşleri, 9 Mayıs Salı günü İçmeler Gölenye Stadı'nda gerçekleştirilecek. 30 başpehlivanın yanı sıra 300'e yakın güreşçinin katılacağı etkinlikte yarışlar miniklerden başpehlivanlığa kadar 13 kategoride yapılacak. Saat 12.00'da başlayacak yarışlar için saat 10.00'dan itibaren 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 11.00'dan itibaren İçmeler Pazar Yeri'nden Gölenye Stadı'na servisler kaldırılacak. - MUĞLA