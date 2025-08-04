Marmaris ve Datça'ya Yoğun Tatilci Akını

Marmaris ve Datça'ya Yoğun Tatilci Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine gitmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bir kilometreyi bulan araç kuyruğu ile birlikte şimdiye kadar 10 bin aracın ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine gitmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşurken, ilçeye şimdiye kadar 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te turizm sezonunda hareketlenme devam ediyor. Özellikle son dönemde yerli turistlerin tercihlerinde ön sıralarda yer alan Marmaris ve Datça'ya ilgi giderek artıyor. Haftanın ilk gününden itibaren ilçeye giriş yapan araç sayısında artış yaşanıyor. Marmaris Çetibeli mevkiinde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatillerini Marmaris ve Datça'da değerlendirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk gözlerden kaçmadı. İlçeye şu ana kadar 10 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, güvenlik güçleri de yaptıkları uygulamalar ile vatandaşın tatillerini güven ve huzur içinde geçirmesini sağlıyor. İlçe girişinde oluşan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Icardi'nin aşkı bu kez bikinili pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı

"Kapalı giyiniyorsun" dediler, bir açıldı pir açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.