Marmaris'ten tanıtım atağı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesi iç pazarda hareketlilik sağlanması amacıyla Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde İstanbul'un en işlek bölgelerinde yer alan 28 dijital ekranda Marmaris tanıtımına başlandı.

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma ve artan maliyetler sebebiyle yavaşlayan iç pazar hareketliliğini artırmak amacıyla Marmaris'in iç pazarda tanıtımına ağırlık verildi. Marmaris Ticaret Odası girişimiyle ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde, Marmaris'in en çok tercih edildiği şehirler arasında önde gelen İstanbul'da dijital reklam çalışması başlatıldı. Nişantaşı, Ulus, Ortaköy, Gayrettepe, Beşiktaş, Levent, Akaretler, Bebek, Fulya, Kuruçeşme, Akatlar gibi İstanbul'un gözde semtlerinde 23 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 10 gün süreyle 28 farklı noktada günde 57 tekrar yapılarak Marmaris tanıtımı gerçekleştirilecek. Marmaris fotoğraflarının yer aldığı 18 saniye süreli video ile yapılacak reklam çalışması ile iç pazarda son dakika rezervasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan Marmaris tanıtımının son dönemde yaşanan savaş nedeniyle giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, "İç pazar bizim için çok önemli. Son yıllarda katıldığımız fuarlar ve yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla iç pazara çok ciddi yatırım yaptık. Özellikle geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın afeti ile birlikte Marmaris'in tamamen küle dönmediğini, hala yeşilin ve mavinin en güzel buluşma noktası olduğunu hatırlatarak iç pazarda hareketlilik sağlamak için dijital reklam çalışmasına başladık. Marmarisli turizmciler olarak hazırlıklarımız tam ve misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. İç pazarda tanıtım çalışmalarımız önümüzdeki yaz ayları boyunca farklı şehirlerde devam edecek" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Marmaris'in hala çok güzel olduğunu belirterek tatil yapmayı düşünen herkesi davet ettiklerini söyledi. İç pazara yönelik tanıtım çalışmalarına odalar, turizm meslek örgütleri ve turizmcilerle yıl boyunca devam ettiklerini söyleyen Oktay, "Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın felaketi ve sonrasında yaşadığımız olumsuzluklar Marmaris'i sarstı. Ancak yeşil ile mavinin buluştuğu, doğal ve tarihi güzelliklerin bir arada olduğu, turizm cenneti Marmaris hala çok güzel, çok keyifli, çok eğlenceli. Dünyanın incisi Marmaris'imize herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel