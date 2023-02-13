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Marmaris temizlik ekipleri afet bölgesinde canla başla çalışıyor

Yerel Haberler

Marmaris temizlik ekipleri afet bölgesinde canla başla çalışıyor

Deprem bölgesinde temizlik ve su sorununa çözüm olabilmek adına deprem bölgesine gönderilen Marmaris Belediyesi Temizli İşleri personelleri canla başla çalışıyor.

Deprem bölgesinde temizlik ve su sorununa çözüm olabilmek adına deprem bölgesine gönderilen Marmaris Belediyesi Temizli İşleri personelleri canla başla çalışıyor.

Marmaris Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesine gıda, giyecek ve diğer malzemelerin gönderimi sağlayan ve bölgeye 3 iş makinesi gönderen belediye, hijyen ve temizlikle ilgili sorunlara da çözüm bulmak adına çeşitli adımlar attı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 5 kişilik ekip Gaziantep'te temizlik çalışmalarına devam ediyor. Nurdağı'nda özellikle çadırların kurulduğu alanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler sokakları süpürerek dolan konteynerleri yine Marmaris'ten giden çöp kamyonuna aktarıyor.

Öte yandan belediyeye ait 18 tonluk su tankeri de Hatay Samandağ'da aralıksız çalışıyoruz. Hatay'da vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin su ihtiyacını karşılayan ekipler çevre köylere de giderek halka su dağıtıyor. Su bittiğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye merkezlerinden tedarik eden ekipler dağıtımı sürdürecek. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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