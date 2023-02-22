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Marmaris teknik ekibi deprem bölgesinde

Yerel Haberler

Marmaris teknik ekibi deprem bölgesinde

Marmaris Belediyesi'nin 8 kişilik teknik ekibi deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılıyor.

Marmaris Belediyesi'nin 8 kişilik teknik ekibi deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk etapta arama kurtarma ve temizlik ekiplerini afet bölgesine gönderen Marmaris Belediyesi'nin teknik ekibi de bölgede çalışmaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebiyle bölgeye giden ekip Kahramanmaraş'ta hasar tespit çalışmalarına katılıyor. Mühendislerden oluşan 8 kişilik ekip Kahramanmaraş merkezin yanı sıra köylerde de binalarda hasar tespiti ve ölçüm yapıyor.

Belediyenin tüm ekip ve imkanlarının deprem bölgesi için seferber edildiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlk etapta arama kurtarma ekiplerimizi gönderdik. Peş peşe yardım tırları göndererek bölge halkının yanında olmaya çalıştık. Ardından temizlik ekibimizi ve su tankeri göndererek bölgenin hijyen sorunlarına çözüm olmaya çalıştık. Tüm bu süreçlerin ardından teknik ekibimizle de afet bölgesindeyiz" dedi. Başkan Oktay, "Onların görevinin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Teknik ekibimize hepimiz güveniyoruz. En doğru ve bilimsel şekilde tespitler yapacaktır. Hepsine kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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