Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.
Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi
MUĞLA - Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel