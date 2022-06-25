Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi MUĞLA - Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 İhlas Haber Ajansı / Yerel Hava Kuvvetleri Komutanlığı Marmaris Yerel Haberler

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