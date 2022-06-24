Marmaris'teki Orman Yangını Devam Ediyor: 3 Bin 417 Hektar Alan Zarar Gördü

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin raporunda, "Resmi olmayan rakamlara göre, yaklaşık 3 bin 417 hektar alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir" denildi. Bu alanın 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, söndürme çalışmalarına ilişkin bu sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"35 HELİKOPTER 15 UÇAK, YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILIYOR"

"Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına toplam 38 helikopter ve 15 uçak havadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. 15 uçağın 13'ü Air tracktor, 1'i Antonov-32 tipi tanker uçak, 1 adet ise Azerbaycan'dan gelen Beriev be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı, 38 helikopterin 17'si OGM tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri, 12'si Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, agusto tipi 3 helikopter ise Katar'dan gelen yangın söndürme helikopteri. Yangının genel olarak etkili olduğu alana güneydoğu hattı olmuş oluyor. Değirmenyanı sırtlarından Yeşilbelde arasındaki Marmaris-Datça yolu kuzey hattı."

"3 BİN 417 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin son durum raporunda ise 3 bin 417 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Raporda, şu bilgiler verildi:

"Yangın henüz kontrol altına alınamamış olup, Yeşilbelde Mahallesi'nin üst kısımlarında, Değirmenyanı Mahallesi'nin doğu tarafında ve Asparan Mevkii ile Katı Atık Depolama sahasının çevresinde stabil devam etmektedir. Hava araçları saat 06: 00 itibari ile çalışmaya başlamıştır. Resmi olmayan rakamlara göre, yaklaşık 3 bin 417 hektar alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir. 292 personel, 142 araç ve yardımcı ekipmanlarımızla sahadayız."

YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLAR KURTARILIYOR

Yangına müdahale eden ekiplerin, etkilenen hayvanları da kurtardığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, yangın alanında alevlerden etkilenen ve ayakları yanan bir domuz yavrusu bulundu. Yavru domuzun ilk tedavisi yangın ekibi tarafından yapıldı. Otların içinde kalan bir kaplumbağa da kurtarıldı.

ANKA / Yerel