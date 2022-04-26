Marmaris'teki basketbol sahasının tel örgüleri tahrip edildi

Marmaris Belediyesi'nin gençlerin basket oynamaları için yaptığı basket sahasının tel örgüleri tahrip edildi. Belediye yetkilileri bu tür olaylara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Zaman zaman zarar verilen kent mobilyası, heykel, spor aletleri gibi kamunun ortak mallarına bir yenisi daha eklendi. Kemeraltı Mahallesi 90. Sokak'ta yer alan basket sahasının tel örgüleri ikinci kez tahrip edildi. Daha önce de zarar verilen telleri tamir eden Marmaris Belediyesi ekipleri, tekrar aynı manzarayla karşılaştı. Tahribatın tek noktadan değil sahanın tüm çevresinde olduğu gözlenirken belediye yetkilileri, "Belediye olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan kamu mallarına karşı hassas davranmalarını, bu gibi olayları bizlere bildirmelerini istiyoruz" diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Parkta oluşan zararı tespit eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tamir, bakım ve yenileme çalışmasına başladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel