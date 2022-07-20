Marmaris'te Yangınlara Karşı 'Su Bidonlu' Önlem

Marmaris Belediyesi, olası yangınlara karşı geçmiş yıllarda da uyguladığı yangına ilk anda müdahaleye olanak sağlayan ' Su bidonu' uygulamasını hayata geçirdi. Çalışma kapsamında 35 bidon ormanlık alanlara yerleştirildi.

İki yıldır orman yangınlarıyla mücadele eden Marmaris'te yaz mevsiminin gelmesiyle artan orman yangınlarının büyümeden önlenmesi düşüncesinden yola çıkarak başlatılan ormanlık alanlara su bidonu bırakılması uygulaması bu yıl da yapıldı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında Beldibi Okullar Bölgesi'nden Seki Mevki'ne kadar olan bölgeye kısa aralıklarla 35 adet su bidonu bırakıldı.

Yol boyunca sıralanan bidonların üzerine, hem yangın riskini hatırlatması hem de başka amaçlarla kullanılmaması için 'Yangın söndürme suyu/Acil durumlarda kullanılır' uyarısı yazıldı. Yetkililer su bidonlarının başka amaçlarla kullanılmaması konusunda vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi. Çalışmanın Aktaş Yalancıboğaz bölgesinde de yapılacağı bildirildi.

ANKA / Yerel